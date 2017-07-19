Panetta: politiche pubbliche lungo termine per attenuare declino natalita'

Esempio Francia con istituto che assicura politiche coerenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - Politiche pubbliche di lungo termine da attuare anche in Italia per attenuare il declino della natalita' che colpisce il Paese.

Fabio Panetta, Governatore della Banca d'Italia, in un intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Universita' di Messina sostiene l'importanza di politiche pubbliche che richiedono tempo: "almeno due decenni". Panetta ricorda le statistiche impietose: "nel 2024 il numero di nuovi nati in Italia e' sceso a 370.000 unita', il livello piu' basso dal dopoguerra; dati preliminari indicano che il 2025 potrebbe chiudersi su valori ancora inferiori". E ancora: "il tasso di fecondita' nel 2024 e' sceso al minimo storico di 1,18 figli per donna". In questo constesto "le politiche pubbliche possono attenuare il declino della natalita', pur sapendo che i loro effetti si manifesteranno solo nel medio e lungo periodo". Secondo il Governatore "questo non deve scoraggiarne l'avvio: le politiche di lungo periodo determinano benefici significativi, se attuate con continuita'". Panetta cita quindi l'esempio della Francia dove "per assicurare continuita' e coerenza a politiche di cosi' lungo periodo, e' attivo da decenni un istituto pubblico dedicato allo studio della popolazione, che fornisce sostegno analitico stabile alle decisioni del governo". In Italia, ricorda, "e' stata di recente istituita una Commissione parlamentare incaricata di esaminare gli effetti economici e sociali della transizione demografica e di avanzare proposte. E' importante che questo lavoro di analisi si sviluppi nel tempo e contribuisca al dibattito e alle scelte di politica economica e sociale".

