Panetta: Bankitalia e Guardia di Finanza tutelano sicurezza economica cittadini

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Ostia (Rm), 17 nov - La collaborazione tra la Banca d'Italia e la Guardia di Finanza non e' "solo una leale cooperazione tra istituzioni, ma un vero e proprio presidio a tutela della sicurezza economica e della fiducia dei cittadini". Cosi' il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nell'intervento all'inaugurazione dell'Anno Accademico della Scuola di Polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle. "Desidero esprimere la piu' sincera gratitudine, mia e della Banca d'Italia, a tutte le donne e a tutti gli uomini della Guardia di Finanza per il quotidiano impegno per il rispetto della legge in campo economico e finanziario, essenziale per la credibilita' delle istituzioni e per la reputazione dell'Italia nel mondo". Panetta ricorda che la Banca d'Italia e la Guardia di Finanza "collaborano assiduamente in tema di vigilanza sugli intermediari, trattamento delle banconote, antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

La cooperazione istituzionale si e' ulteriormente rafforzata con il rinnovo, lo scorso 16 luglio, del Protocollo d'intesa.

Accordi con la Guardia di Finanza sono stati siglati anche dalla Uif IF e dall'Ivass".

