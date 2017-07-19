Pac: Cia, Corte Conti Ue conferma che Fondo unico apre strada a disparita' tra Stati

Il presidente Fini: pericoloso rischio di nazionalizzazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 feb - Anche la Corte dei conti europea da' ragione agli agricoltori. Nel suo parere sulla proposta di riforma della Pac post 2027, l'organo di controllo dell'Ue conferma tutti i timori avanzati dal settore primario e da' piena legittimazione alle nostre preoccupazioni. Lo dice il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini.

'Pur non essendo vincolante, il parere della Corte rafforza in modo inequivocabile cio' che denunciamo da tempo e che abbiamo portato anche in piazza, nelle manifestazioni di Bruxelles e Strasburgo', dice Fini. 'Tagliare le risorse all'agricoltura e farle confluire in un fondo unico significa svuotare la Pac del suo carattere comune e aprire la strada a una pericolosa rinazionalizzazione. Cosi' si spezza un sistema che ha garantito equita' e coesione, creando disparita' tra comparti e tra Stati membri, ma soprattutto si mette seriamente a rischio una delle politiche fondanti dell'Unione, essenziale per il reddito degli agricoltori e per la sicurezza alimentare dei cittadini'.

