Pa: Zangrillo: sappiate interpretare i cambiamenti e governare le transizioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 set - 'La giornata di oggi rappresenta un momento significativo per i vincitori del 9 Corso-concorso di formazione dirigenziale per il ruolo cosi' rilevante che sono chiamati ad esercitare. In un tempo segnato da profonda incertezza e' fondamentale saper interpretare i cambiamenti e governare le transizioni. In questo contesto la Costituzione sara' sempre la stella polare dell'agire quotidiano. Con questo spirito e' necessario rafforzare la leadership e tutte quelle capacita' volte a generare senso di appartenenza e a costruire ambienti di lavoro stimolanti attraverso il confronto e la collaborazione. Ai neo dirigenti spetta la responsabilita' di trasformare l'impegno in risultati a vantaggio delle nostre comunita' e dello sviluppo del Paese'. Cosi' il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con i 157 nuovi dirigenti pubblici vincitori del 9 Corso-concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e la Presidente della Sna, Paola Severino.

com-Dca

(RADIOCOR) 16-09-25 19:01:20 (0665)GOV,PA 5 NNNN