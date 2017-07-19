Pa: Zangrillo, in concorsi di gennaio 700mila candidati per 10mila posti

Portale InPa, 3 milioni di accessi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - 'Gli ultimi concorsi di gennaio hanno registrato una forte partecipazione: per 10mila posizioni i candidati sono circa 700mila'. Si tratta di 'numeri record'. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo intervenendo oggi al Villaggio Azzurro Novarello all'iniziativa 'La PA di domani come motore di crescita', promossa da Rete Popolare. Il ministro ha richiamato l'attenzione sull'attrattivita' del lavoro pubblico ricordando 'l'inversione di tendenza dopo anni di blocco del turnover'. 'Sul portale InPA, divenuto l'unica porta di accesso alla Pubblica amministrazione sono registrati circa 3 milioni di utenti e piu' della meta' hanno meno di 40 anni', ha riferito. Zangrillo ha poi ricordato il disegno di legge da lui proposto e approvato questa settimana alla Camera dei deputati, 'che migliora il sistema di misurazione e valutazione della performance e introduce percorsi di carriera e di crescita basati sul merito: in questo modo si potra' accedere alla dirigenza dimostrando di aver raggiunto i risultati sul campo'.

