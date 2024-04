Pa: Severino, deve funzionare bene per attrarre investimenti esteri

Sna lancia formazione per Regioni sul tema (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - 'L'attrattivita' dell'Italia per gli investimenti esteri e' evidente. Oltre all'imprenditoria capace di rispondere alle varie difficolta', a renderla tale c'e' il buon funzionamento della pubblica amministrazione'. Lo ha spiegato Paola Severino, presidente della Scuola Nazionale dell'amministrazione (Sna), a Radiocor a margine di 'Selecting Italy - Attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore' a Trieste, il secondo appuntamento dell'anno organizzato dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La Sna ha recentemente lanciato due corsi di formazione per le Regioni sull'attrazione degli investimenti esteri. 'Vogliamo una pubblica amministrazione che sia una next generation Pa, in grado di utilizzare le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione e di creare sinergie per rendere proficuo l'investimento estero in Italia - ha continuato - ma anche che le province, le citta' metropolitane e le regioni si scambino idee, cosi' come il settore pubblico e privato'.

