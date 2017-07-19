Oxfam in Italia per giovani e donne sotto-occupazione e bassa qualita' lavoro

Per i salari ancora lontano il recupero dell'inflazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 19 gen - Il 2025 ha fatto registrare dati che indicano una crescita occupazionale e un ribasso record della disoccupazione ma dietro a questi numeri 'si nascondono ampie zone grigie'. E' quanto rileva Oxfam in un rapporto pubblicato oggi in occasione dell'apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos in cui si sottolinea come il contributo prevalente all'incremento dell'occupazione arriva dagli over-50, mentre giovani e donne continuano a registrare una marcata sotto-occupazione e una bassa qualita' del lavoro. 'Alla disoccupazione ai minimi storici fa da contraltare un tasso di inattivita' che colloca l'Italia in cima all'Ue e una quota consistente di occupati che continua ad accedere e rimanere nel mercato del lavoro con contratti intermittenti e precari'. Per i salari - si sottolinea nel rapporto - il recupero dell'inflazione e' ancora lontano: tra il 2019 e il 2024, la perdita cumulata del potere d'acquisto delle retribuzioni contrattuali si e' attestata a 7,1 punti percentuali. Per il 2025 e' stimato solo un modesto recupero di appena +0,5 p.p. 'Impegnato nella celebrazione della dinamica positiva dell'occupazione, il Governo fa poco per porre rimedio alle debolezze strutturali del mercato del lavoro italiano - spiega Mikhail Maslennikov, policy advisor su giustizia economica di Oxfam Italia -. Piuttosto che rafforzare la contrattazione collettiva e rivedere i sistemi di fissazione dei salari, l'esecutivo assegna impropriamente alla leva fiscale il compito di sostenere i bassi redditi da lavoro. La politica industriale, orientata alla creazione di buoni posti di lavoro, resta un'illustre assente, sostituita dal ricorso a incentivi occupazionali di dubbia efficacia e da una forsennata spinta alla liberalizzazione dei contratti atipici. Non si implementano misure efficaci contro il lavoro nero e grigio - precondizione per la lotta alla precarieta' - e si affossa il salario minimo legale, disdegnando una misura in grado di rafforzare il potere contrattuale dei lavoratori piu' fragili e meno tutelati'.

