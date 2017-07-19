Orogel: contratto di filiera ortofrutta Cdp-Gruppo BCC Iccrea da 49,5 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 nov - Contribuire alla crescita del settore agroalimentare, attraverso il sostegno alle imprese del comparto ortofrutticolo. E' questo il principale obiettivo del nuovo Contratto di Filiera supportato da Cassa Depositi e Prestiti e Gruppo BCC Iccrea a beneficio del sistema Orogel, il primo produttore nazionale di vegetali freschi surgelati in Italia.

L'operazione rientra nel V Bando dei Contratti di Filiera, gestito dal ministero dell'Agricoltura. Il programma di investimento, dal nome 'Sostenibilita' e sviluppo di Filiera Ortofrutticola integrata in Veneto, Emilia Romagna e Basilicata', ha un valore complessivo di 49,5 milioni di euro e prevede il sostegno a quattro realta' della filiera Orogel, tra cui le cooperative Arpor di Policoro e Apora di Rovigo, oltre alla Vitroplant di Cesena.

