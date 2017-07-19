Olimpiadi: Strisciuglio (Trenitalia), oltre 1.500 nuovi addetti su treni e bus

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 feb - Arrivano oltre 1.500 nuovi addetti, tra autisti e personale di supporto, per potenziare l'assistenza di Trenitalia e Busitalia durante i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Lo ha detto l'amministratore delegato e direttore generale della societa' del gruppo Fs, Gianpiero Strisciuglio, in occasione dell'inaugurazione della mostra immersiva e itinerante "Dal sogno alla realta' - L'Italia al centro del mondo", promossa dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ospitata nella stazione di Milano Centrale. Accanto al potenziamento dei collegamenti dell'Alta Velocita' e del Regionale, affiancati da soluzioni intermodali integrate 'treno+bus', Strisciuglio ha spiegato che Trenitalia 'ha ulteriormente rafforzato il trasporto su gomma per rispondere alle esigenze di spettatori e atleti, garantendo spostamenti piu' agevoli e capillari sul territorio, con circa 500 bus di Busitalia al giorno verso le principali destinazioni in tutta Italia'.

