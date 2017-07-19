Olimpiadi: show a San Siro, si alza il sipario sui Giochi invernali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 feb - L'attesa e' finita, con lo stadio San Siro vestito a festa che, per una notte, concentra su di se' i riflettori del mondo (non solo sportivo). Si e' infatti alzato ufficialmente il sipario in questi minuti sulla cerimonia di apertura dei XXV Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Sono passati quasi sette anni dalla sessione del Cio - il 24 giugno 2019 - che a Losanna assegno' ufficialmente l'evento alla citta' meneghina, battendo la concorrenza di Stoccolma, riportando qui un evento di portata mondiale dopo l'Expo del 2015. Anche stavolta la citta' ha saputo sfruttare l'occasione, col restyling di quartieri e strutture che resteranno anche nel post-Olimpiadi (si pensi all'ex Scalo di Porta Romana, che ospita il Villaggio Olimpico, o la nuova arena Santa Giulia). Senza contare gli effetti dal punto di vista economico: secondo uno studio di Banca Ifis, le Olimpiadi invernali avranno un impatto di 5,3 miliardi di euro per l'Italia.

Ma ora tocca allo sport e al taglio del nastro ufficiale.

Ancor prima dell'inaugurazione, Milano ha gia' visto sfilare in questi giorni Capi di Stato e di Governo, che stasera siederanno nelle tribune d'onore. Per la cerimonia al 'Meazza' sono state coinvolte migliaia di persone con competenze artistiche, tecniche e organizzative. A spanne, si parla di oltre diecimila invitati tra atleti, rappresentanti delle istituzioni, aziende e sponsor, per un evento che raggiungera' circa due miliardi di spettatori nel mondo.

Sul palco dello stadio si esibiranno voci e i volti noti in tutto il mondo, da Mariah Carey ad Andrea Bocelli, passando per Laura Pausini. E poi gli attori Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilde De Angelis, uniti al rapper Ghali e al pianista cinese Lang Lang. Piu' di 1.300 membri del cast impegnati nello show, tra professionisti e volontari provenienti da oltre 27 Paesi. Coinvolti oltre 500 musicisti per la composizione delle colonne sonore originali e 1.400 costumi realizzati. Fiore all'occhiello della cerimonia i due bracieri che, per la prima volta, si accenderanno e spegneranno simultaneamente, a Milano e Cortina, essendo i primi Giochi "diffusi".

Per lo storico San Siro, inoltre, sara' l'ultimo evento di portata internazionale prima della demolizione che fara' spazio al nuovo impianto di Milan e Inter. Ma prima spazio alle Olimpiadi.

