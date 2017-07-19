Olimpiadi: Garante, spostare scioperi trasporto aereo del 16/2 e 7/3
Siano fuori dal calendario olimpico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 feb - 'Nella delibera adottata nella seduta di ieri, la Commissione di Garanzia sugli scioperi ha segnalato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il concreto pericolo di pregiudizio alla liberta' di circolazione in occasione delle mobilitazioni nel trasporto aereo proclamate per il 16 febbraio e il 7 marzo.
Tali date sono state ritenute critiche dall'Autorita' a causa della sovrapposizione con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Per garantire un equo bilanciamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il regolare svolgimento della manifestazione olimpica, la Commissione ha proposto di riposizionare le astensioni collettive nell'intervallo temporale tra il 24 febbraio e il 4 marzo, non interessato dal calendario delle competizioni'.
Cosi' una nota del Garante.
