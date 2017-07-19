Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Olimpiadi: Garante, spostare scioperi trasporto aereo del 16/2 e 7/3

            Siano fuori dal calendario olimpico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 feb - 'Nella delibera adottata nella seduta di ieri, la Commissione di Garanzia sugli scioperi ha segnalato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il concreto pericolo di pregiudizio alla liberta' di circolazione in occasione delle mobilitazioni nel trasporto aereo proclamate per il 16 febbraio e il 7 marzo.

            Tali date sono state ritenute critiche dall'Autorita' a causa della sovrapposizione con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Per garantire un equo bilanciamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il regolare svolgimento della manifestazione olimpica, la Commissione ha proposto di riposizionare le astensioni collettive nell'intervallo temporale tra il 24 febbraio e il 4 marzo, non interessato dal calendario delle competizioni'.

            Cosi' una nota del Garante.

            com-fro.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 11-02-26 10:41:17 (0247)INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.