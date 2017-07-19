Olimpiadi: Fontana, con Milano-Cortina nostri territori sotto occhi del mondo

Verso i numeri Parigi per esposizione e collegamenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 feb - "Stiamo raggiungendo i numeri legati alle Olimpiadi di Parigi per quanto riguarda l'esposizione e per quanto riguarda i nostri collegamenti" dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Questo "vuole dire mettere davanti agli occhi di miliardi di persone i nostri territori, le nostre capacita', la nostra capacita' di accogliere e le nostre bellezze. E' chiaro che tutte queste cose poi hanno delle conseguenze positive". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dell'apertura dell'edizione 2026 di Bit - Borsa Internazionale del Turismo a Rho. "Per noi il comparto del turismo e' di grande rilevanza e di sempre maggiore importanza - ha proseguito - I flussi aumentano costantemente e questo, anche da un punto di vista economico, e' qualcosa di importante". In occasione delle Olimpiadi, "stiamo facendo tanti investimenti, sia sui impianti sportivi, su immobili ricettivi e su tutto quanto necessario per migliorare la qualita'. Se poi si pensa a tutto quello che abbiamo fatto su ferrovie, strade, tutto quanto va a beneficio di questa importante parte del nostro futuro".

