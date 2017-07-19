Olimpiadi: con Ai e cloud la piattaforma live per 39 emittenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 7 feb - Milano Cortina segnera' un traguardo destinato ad fare la storia dello spettacolo olimpico, con il cloud pronto a soppiantare il satellite, dopo che gia' l'edizione olimpica di Cortina nel 1956 vide la prima in diretta televisiva ad ampio raggio con il debutto di Eurovision. L'edizione 2026 vedra' la produzione del piu' vasto catalogo di asset digitali 'ready-to-use' nella storia delle Olimpiadi. Oltre 5.000 contenuti in formato short-form, inclusi filmati dietro le quinte, highlight e interviste, distribuiti attraverso OBS Content+, la piattaforma basata sull'infrastruttura di Alibaba Cloud, dopo l'accordo siglato dal gigante cinese all'epoca delle olimpiadi di Pechino del valore di 800mln di dollari e che durera' fino all'appuntamento del 2028. La piattaforma Live Cloud supportera' 39 emittenti, distribuendo 428 feed video live, inclusi 26 flussi in Ultra-High Definition (UHD) e 72 feed audio. Trasmissioni su cloud che sostituiranno i tradizionali collegamenti satellitari, in primis con una riduzione dei costi. Per la prima volta, l'Olympic Video Player (OVP) di OBS distribuira' streaming live in alta definizione appoggiandosi interamente all'infrastruttura di Alibaba Cloud consentendo anche alle emittenti di minori dimensioni di accedere a capacita' di trasmissione di livello professionale senza ingenti investimenti.

"C'e' un'enorme eredita' che arrivera' da quello che sperimentiamo qui. Perche' i giochi olimpici sono manifestazioni enormi e non possiamo continuare a consumare in questo modo. Qui produciamo molto di piu' rispetto a quanto facevamo a Pechino, ma consumiamo il 40% in meno di energia", ha detto Yiannis Exarchos, ceo di Olympic Broadcasting Services, a L'economia delle piccole cose a Radio 24 dal quartier generale dell'international media center al Portello, dove si sono accesi i monitor sui luoghi olimpici. "Uno dei benefici sara' l'estensione di tecnologie molto moderne e di infrastrutture, nel nord Italia. Perche' Milano e' molto matura tecnologicamente, ma molti dei luoghi in cui si svolgono i giochi ne trarranno enormi benefici in connettivita'", ha proseguito.

