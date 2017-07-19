Olimpiadi: con Ai e cloud la piattaforma live per 39 emittenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 feb - In arrivo anche una carrellata di novita' dall'IA dal Real-Time 360 con replay immersivi ed effetti visivi stroboscopici alla ricostruzione tridimensionale dei momenti chiave in soli 15-20 secondi, fino al primo sistema basato su modelli linguistici di grandi dimensioni nella storia dei Giochi, 'Olympic AI Assistants'. Una macchina che si e' messa in moto e che promette numeri record: "Rispetto a Parigi, ci aspettiamo che la quantita' di dati che sara' trasmessa aumenti di molto - dice Feifei Li, Senior Vice President of Alibaba Cloud Intelligence Group-, la trasmissione in diretta basata sull'infrastruttura cloud la attendiamo del 20-30% in piu' in termini di traffico e volume dati rispetto ai precedenti Giochi Olimpici", che pure come giochi estivi prevedevano molte piu' discipline. Una prova anche per le infrastrutture europee: "i nostri data center in Europa si trovano a Francoforte, Londra e abbiamo annunciato l'anno scorso di voler aggiungere Parigi. Ma al momento non abbiamo ancora un piano per l'Italia. Quindi, la maggior parte dei dati raccolti sul terreno viene trasmessa dalla rete locale.

Questo e' gia' ista avvenendo ora. Poi arriva al nostro data center di Francoforte, vine processata e da li' trasmnessa in diretta in tutto il mondo".

La partnership tra cio e Alibaba si chiudera' nel 2028 con un ultimo appuntamento olimpico, ma "stiamo lavorando con il movimento olimpico da quasi 10 anni, quindi siamo impegnati a costruire un rapporto a lungo termine. Il nostro obiettivo per ora e', ovviamente, che Milano sia un successo. Ma vorremmo ancora un rapporto a lungo termine", dice Faifei Li.

