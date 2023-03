Ocse: rischi per prospettive piu' bilanciati ma ancora orientati al ribasso

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - Il miglioramento delle prospettive dell'economia globale e' ancora fragile. I rischi sono diventati in qualche modo meglio bilanciati, ma rimangono inclinati verso il basso. E' quanto rilevano gli esperti dell'Ocse nell'interim outlook pubblicato oggi in cui si sottolinea come l'Incertezza sull'andamento della guerra in Ucraina e sulle sue conseguenze rappresenta un elemento chiave di preoccupazione.

'La forza dell'impatto dei cambiamenti di politica monetaria e' difficile da valutare - si legge nel rapporto - e potrebbe continuare a esporre vulnerabilita' finanziarie dovute a debiti elevati e valutazioni patrimoniali gonfiate, nonche' in specifici segmenti del mercato finanziario. Inoltre potrebbero riemergere pressioni nei mercati globali dell'energia, portando a nuovi picchi dei prezzi e una maggiore inflazione'.

