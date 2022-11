Ocse: Italia, con stretta politica monetaria effetti significativi su condizioni finanziarie

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 nov - "L'inasprimento della politica monetaria dell'area dell'euro sta avendo effetti significativi sulle condizioni finanziarie in Italia. Questo implica costi di indebitamento piu' elevati per il governo, le famiglie e le imprese, nonostante il premio di rischio sui titoli di Stato italiani a lungo termine rispetto ai titoli tedeschi dovrebbe rimanere costante". Lo si legge nell'outlook economico pubblicato oggi dall'Ocse nel capitolo dedicato all'Italia in cui si osserva come al fine di attutire l'impatto dell'inflazione sulle famiglie e sulle imprese, il governo ha adottato misure fiscali misure pari a circa il 3 per cento del Pil nel 2022.

"E' probabile che queste misure continuino - si legge nel rapporto - anche se il bilancio per il 2023 e' stato ritardato dalle elezioni. Si presume che le misure fiscali nel 2023 raggiungeranno un equilibrio tra il sostegno all'economia e la prudenza fiscale, con l'estensione delle misure in corso ai mesi invernali per poi venire gradualmente ritirate entro la meta' del 2023, con un risparmio fiscale di circa il 2% del Pil sull'intero anno relativo al 2022. Allo stesso tempo, l'atteso incremento della spesa relativa al Pnrr dell'1,5% del Pil rispetto al 2022 stimolera' gli investimenti pubblici. Nel complesso, la combinazione di condizioni finanziarie piu' rigorose e di una politica fiscale moderatamente di supporto a inizio 2023 dovrebbe limitare i rischi di effetti secondari sull'inflazione derivanti da una maggiore crescita dei salari e contribuire a prevenire una contrazione di lunga durata delle attivita' nel 2023. La crescita salariale del settore pubblico, che sara' un fattore determinante per l'inflazione e la posizione fiscale, dovrebbe rimanere contenuta nel 2023 e nel 2024".

