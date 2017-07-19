Dati
            Notizie Radiocor

            Nucleare: Pichetto, obiettivo questa legislatura e' avere quadro giuridico

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - "In questa legislatura l'obiettivo sul nucleare e' di dare un quadro giuridico al Paese, di consegnare al mio successore, chiunque sia, gli strumenti giuridici per fare poi le scelte del si' o del no, quando ci saranno anche gli strumenti idonei a farlo". Cosi' il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervistato nel corso ottava edizione de La Piazza organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica.

