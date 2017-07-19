Dati
            Notizie Radiocor

            Nucleare: Pichetto, Ddl delega affronta emergenza energetica pianificando futuro

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 dic - "Sono orgoglioso che il Governo, dall'ultima volta che ci siano riuniti a Barcellona, abbia raggiunto l'obiettivo, un tempo impensabile, di definire e sottoporre al Parlamento un quadro normativo che offra all'Italia un'opzione cruciale rispetto al progressivo aumento della domanda energetica. Sto parlando del disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile approvato il 2 ottobre che conferma la visione di un Governo che pensa a famiglie e imprese, affrontando l'emergenza ma anche pianificando il futuro". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, alla XXI edizione del Foro di Dialogo Italia - Spagna.

            vmg.

            (RADIOCOR) 01-12-25 13:28:44 (0398)ENE 5 NNNN

              


