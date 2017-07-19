Nautica: Deloitte, in Italia visto rallentamento nel 2025 e ripresa nel 2026

+7% mercato cantieristica globale a 34,8mld nel 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 set - Il mercato globale della cantieristica nautica ha toccato quota 34,8 miliardi di euro nel 2023, in crescita del +7,3% rispetto al 2022. Per il 2024 si intravede all'orizzonte una stabilizzazione della crescita: le stime globali prevedono una contrazione attorno al -5%. In controtendenza il segmento premium e dei grandi yacht, con una crescita attesa del tra il +5% e il +10% a seconda delle fasce di mercato. E' quanto emerge dal report realizzato da Deloitte in collaborazione con Confindustria Nautica, 'The State of the Art of the Global Yachting Market 2025 Edition', presentato in occasione della presentazione a Milano del 65esimo Salone Nautico di Genova. Secondo il rapporto, sulle performance del settore potrebbero incidere le nuove tensioni commerciali, con i dazi Usa destinati a colpire soprattutto le imbarcazioni di piccola e media dimensione. Per l'industria italiana nel 2024 e' invece ancora attesa una crescita, supportata dal mix produttivo principalmente focalizzato, in termini di valore della produzione, sul segmento dei grandi yacht.

I principali operatori italiani, intervistati sui risultati consuntivi 2024 e sulle previsioni per il successivo triennio, stimano per il 2024 una crescita piu' contenuta rispetto all'anno precedente e un rallentamento nel 2025, con una ripresa nel 2026/2027. L'attesa e' che il mercato degli yacht e superyacht (superiori a 80 piedi) continui a trainare l'andamento complessivo del comparto. Tra i fattori critici per il futuro, gli operatori italiani intervistati segnalano l'incertezza dei dazi, con impatto su domanda e marginalita', la revisione dei listini, le conseguenze del 'destocking' dei dealer, avviato nella stagione 2024/25, e l'avvento di nuove generazioni di consumatori, sempre piu' attente alla sostenibilita' del prodotto e del ciclo produttivo, alla digitalizzazione e a un design customizzato e orientato al lifestyle.

bla-

(RADIOCOR) 03-09-25 13:26:32 (0344) 5 NNNN