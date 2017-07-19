Natale: Coldiretti/Ixe', 9,6 mld per regali 2025, 1 su 3 sceglie enogastronomia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 dic - Per i regali di Natale 2025 gli italiani spenderanno 9,6 miliardi di euro, con i prodotti enogastronomici in cime alla classifica dei piu' gettonati, anche sull'onda del riconoscimento della cucina italiana patrimonio dell'Unesco davanti ad abbigliamento e accessori e, a seguire, articoli per la casa, libri, giocattoli e tecnologia. Lo rivela un'indagine Coldiretti/Ixe' sulle abitudini festive, con la corsa agli acquisti che entra nella fase finale. Ben cinque milioni di italiani concentra le spese proprio nella settimana che precede il Natale. Il budget medio e' in aumento rispetto allo scorso anno, anche se si registrano forti differenze: l'11% non supera i 50 euro, il 44% resta tra 50 e 150 euro, il 24% arriva a 300 euro e il resto si spinge piu' su. I cesti enogastronomici si confermano al top dei regali con oltre una famiglia su tre (34%) che spendera' in media 48 euro per regalare o mettere sotto l'albero un ampio ventaglio di specialita', anche sull'onda dei riconoscimenti ottenuti dalla cucina italiana, con l'iscrizione nella lista dei patrimoni dell'Unesco.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 20-12-25 12:23:06 (0211)FOOD,PA 5 NNNN