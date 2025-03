Mutui: under 36 chiedono 56% finanziamenti per 80% prezzo immobile -2

Il denaro a tasso variabile costa meno del fisso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - In questo mese di marzo i mutui a tasso fisso continuano a costare meno dei mutui a tasso variabile in quanto i tassi di interesse applicati nel mese corrente si basano sul costo medio del denaro registrato a febbraio. Quindi dovremo aspettare il mese prossimo per tornare a vedere i mutui a tasso variabile costare meno dei corrispondenti mutui a tasso fisso. E dopo 2 anni esatti, l'indice Euribor a 3 mesi, che rappresenta il principale indice di riferimento per i mutui a tasso variabile, torna ad essere piu' basso dell'indice Irs a 20 anni, solitamente associato al costo del denaro a tasso fisso. Tra marzo 2023 e febbraio 2025, l'indice Euribor aveva sempre avuto valori superiori a quelli dell'Irs a 20 anni generando offerte di mutui a tasso variabile piu' care delle corrispondenti offerte a tasso fisso e catalizzando l'intera domanda di mutuo sul tasso fisso. In questi primi giorni di marzo si conclude, quindi, un biennio decisamente anomalo. E' possibile che una volta toccato il minimo, plausibilmente a fine 2025, gia' entro la fine del 2026 il costo del denaro potrebbe tornare a salire.

