Mudec: Guess presenta la mostra fotografica e di moda 'The creation of a diva"

Dal 17 gennaio al 3 marzo 2025 allo spazio Mudec Photo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Dal 17 gennaio al 3 marzo 2025, il MUDEC - Museo delle Culture di Milano ospitera' nello spazio Mudec Photo la mostra fotografica 'THE CREATION OF A DIVA', promossa da GUESS. Questa retrospettiva mette in scena le modelle e le campagne pubblicitarie piu' iconiche del brand, intrecciando moda, fotografia e video, in un percorso immersivo che svela l'universo creativo e la visione rivoluzionaria di Paul Marciano. La mostra esplora un'estetica pura e immediatamente riconoscibile, rivelando il talento di Marciano nello scoprire nuovi volti e nel trasformare giovani promesse in vere icone della moda.

Il percorso espositivo, articolato in sezioni tematiche, accompagna il visitatore in un arco temporale che va dal 1981 ad oggi. Oltre alle fotografie delle dive protagoniste delle campagne GUESS, i visitatori possono esplorare stanze esperienziali che raccontano la storia del brand.

Installazioni interattive, giochi di luce e la celebre tonalita' di rosso GUESS rendono il percorso ancora piu' coinvolgente.

'Siamo entusiasti di poter organizzare questa retrospettiva al MUDEC,' ha dichiarato Paul Marciano, co-fondatore e Chief Creative Officer di GUESS?, Inc. 'E' un'istituzione prestigiosa nel panorama culturale italiano, il luogo perfetto per celebrare l'evoluzione delle nostre campagne, che hanno segnato la storia della moda. Questa mostra offrira' un'esperienza unica che rende omaggio alla nostra storia.' Le campagne pubblicitarie, immortalate da fotografi leggendari come Ellen Von Unwerth, Wayne Maser, Bryan Adams e Dewey Nicks, giusto per citarne alcuni, evocano il fascino della vecchia Hollywood reinterpretata attraverso donne moderne, capaci di incarnare lo spirito audace e sensuale che definisce GUESS. Dalla prima 'GUESS Girl', la giovane Estelle Lefebure, fino a supermodelle di fama mondiale come Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Naomi Campbell e Anna Nicole Smith, GUESS ha lanciato le carriere di alcune delle stelle piu' luminose della moda.

La mostra fotografica e di moda allestita negli spazi di Mudec Photo celebra, al contempo, i 40 anni di GUESS, i grandi fotografi protagonisti delle ormai iconiche campagne pubblicitarie e, soprattutto, la straordinaria capacita' del brand di trasformare alcune modelle in vere e proprie 'Dive' della moda, ancora oggi considerate tra le protagoniste imprescindibili e iconiche della scena glamour degli ultimi decenni. La mostra e' dunque un viaggio che intreccia la gloriosa storia di GUESS con altri elementi visivi, meccanismi, processi e avvenimenti globali del mondo della moda e, in modo piu' ampio, del costume e della cultura americana: una narrazione che affonda le radici nell'epoca analogica della pellicola, per confluire nella frenesia e nella fluidita' del mondo contemporaneo digitalizzato.

Red

(RADIOCOR) 05-01-25 17:26:11 (0324) 5 NNNN