Mudec: dal 25 settembre all'8 febbraio la mostra 'M.C. ESCHER. TRA ARTE E SCIENZA'

Escher. Tra arte e scienza, al MUDEC di Milano dal 25 settembre all'8 febbraio 2026, riporta a Milano dopo dieci anni di assenza uno degli artisti piu' affascinanti e riconoscibili del Novecento, Maurits Cornelis Escher (Olanda, 1898-1972). Attraverso un progetto espositivo interamente dedicato a lui, la mostra propone un nuovo sguardo sul suo percorso artistico. Noto per le sue architetture impossibili, illusioni ottiche, tassellature e metamorfosi, M.C. Escher ha creato un linguaggio visivo unico che unisce arte e matematica. Quella matematica fatta non di astratti ragionamenti degli accademici di professione, ma di un lungo, minuzioso e appassionato lavoro, basato su un approccio piu' intuitivo e percettivo.

In Escher arte e scienza si fondono in una visione rigorosa, inventiva e profondamente personale, in un fil rouge che caratterizza fortemente la mostra.

Con uno sguardo inedito, M.C. Escher. Tra arte e scienza indaga, inoltre, l'influsso dell'arte islamica - in particolare le decorazioni dell'Alhambra di Granada e della Mezquita di Cordova - nella costruzione dell'universo grafico che caratterizza lo stile distintivo dell'artista olandese.

Infine, il percorso espositivo si sofferma su un Escher che di questo 'universo grafico' fece la propria cifra stilistica anche nella sua vasta produzione commerciale. La mostra ricorda come il genio di Escher si sia confrontato con ambiti applicati al design grafico: nella sua vita professionale l'artista realizza non solo stampe artistiche in fogli sciolti, ma anche illustrazioni, copertine di libri e riviste, ex libris, biglietti d'auguri, motivi decorativi per carta da regalo, tessuti, banconote, ecc... I lavori su commissione non hanno mai rappresentato per l'artista una parentesi minore, ma un terreno fertile per affinare il suo linguaggio visivo.

Prodotta da 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE e promossa dal Comune di Milano-Cultura con il supporto dello sponsor Turisanda1924 - parte di Alpitour World, l'esposizione e' in collaborazione con il Kunstmuseum Den Haag e resa possibile grazie a Fondazione M.C. Escher. Grazie a questa preziosa sinergia e' infatti possibile ammirare in un unico allestimento le importanti opere provenienti dalla collezione permanente del museo olandese, che custodisce la piu' grande collezione museale pubblica di M.C. Escher al mondo, di cui in mostra ritroviamo una significativa rappresentanza.

