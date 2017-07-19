Msc Crociere: assegna ordine da 3,5 mld per 2 nuove navi a Chantiers de l'Atlantique

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 nov - Chantiers de l'Atlantique ha ottenuto un ulteriore ordine da 3,5 miliardi di euro da Msc Crociere per la costruzione di due nuove navi appartenenti alla "World Class" - la numero 7 e la numero 8 -, la cui consegna e' prevista rispettivamente per il 2030 e il 2031. Lo hanno annunciato le due societa' durante un doppio evento riguardante altre due navi della World Class attualmente in costruzione presso il cantiere di Saint-Nazaire in Francia. Si tratta del float out di Msc World Asia, momento in cui la nave tocca per la prima volta l'acqua, e la tradizionale cerimonia della moneta di Msc World Atlantic. Le commesse portano l'investimento di Msc Crociere a quasi 7 miliardi di euro per le quattro navi ordinate quest'anno, che raggiunge i 10,5 miliardi di euro se si considerano anche le due unita' attualmente in costruzione. Sono quindi sei le nuove navi che Msc Crociere prendera' in consegna entro il 2031, anno in cui la flotta della Compagnia - attualmente di 23 unita' - raggiungera' un totale di 29 navi. "Questo importante piano industriale riflette la fiducia dell'armatore del Gruppo MSC, Gianluigi Aponte, nel futuro del settore crocieristico e il suo continuo impegno verso l'eccellenza nella costruzione navale in Europa", si legge nella nota. La costruzione delle navi World Class 7 e 8 iniziera' nel 2029, "arricchendo la lunga serie di unita' consegnate da Chantiers de l'Atlantique nell'ambito della sua storica collaborazione con Msc Crociere".

