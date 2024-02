Mps: sigla accordo con Alis, servizi per le 2.800 associate logistica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 feb - Banca Monte dei Paschi ha sottoscritto un accordo di collaborazione con Alis, l'associazione logistica dell'intermodalita' sostenibile. La banca di Rocca Salimbeni mettera' a disposizione degli associati Alis (2.300 associate con un fatturato aggregato di oltre 81 miliardi) "una gamma completa di servizi sviluppati per soddisfare le specifiche esigenze finanziarie e di consulenza" delle associate.

L'accordo e' stato firmato dai vertici della Banca, il presidente Nicola Maione e l'amministratore delegato Luigi Lovaglio, e da Guido Grimaldi, presidente Alis. "Logistica e trasporti rappresentano asset strategici per un sistema Paese come il nostro, che sta dimostrandosi moderno e all'avanguardia" commenta in una nota il presidente Maione.

"Alis ed i suoi vertici - aggiunge - con sapienza e lungimiranza, costituiscono un valore aggiunto per tutto il settore". Grimaldi ringrazia la banca senese per la collaborazione e la sinergia: "hanno infatti promosso questa intesa per ricercare ed individuare soluzioni mirate che permetteranno alle nostre imprese associate di essere ancora piu' competitive nei mercati e sostenibili anche sotto il profilo economico". L'amministratore delegato Mps Lovaglio conclude: "Questa nuova partnership con Alis va nella direzione del costante impegno di Banca Mps a sostegno della crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di soluzioni su misura e innovative per i diversi settori dell'industria italiana".

com-Ggz

