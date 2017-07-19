Moneyfarm: UK, tassi fermi, la BoE frena tra inflazione e tensioni geopolitiche - PAROLA AL MERCATO

di Richard Flax* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mar - La decisione della Bank of England di mantenere i tassi di interesse invariati al 3,75% non sorprende piu' di tanto, alla luce del notevole cambiamento del contesto macroeconomico avvenuto nelle ultime settimane. Se prima dello scoppio del conflitto in Medio Oriente molti si sarebbero aspettati un taglio dei tassi, la nuova realta' geopolitica e l'aumento dei prezzi dell'energia hanno complicato le prospettive dal punto di vista dell'inflazione, spingendo i policymaker britannici ad adottare un atteggiamento piu' prudente.

Dopo il calo degli scorsi mesi, con il CPI che ha raggiunto il 3% a gennaio, ora infatti si attende un nuovo aumento dell'inflazione complessiva e i dati di febbraio, in pubblicazione nelle prossime settimane, saranno monitorati con attenzione per individuare eventuali segnali di pressioni al rialzo. Nel frattempo, l'economia britannica resta debole, con una crescita del Pil pari a zero in gennaio, evidenziando il delicato equilibrio che Comitato di Politica Monetaria deve mantenere tra sostegno alla crescita e contenimento dell'inflazione.

Il voto equilibrato (5 a 4) della riunione di febbraio ha messo in luce le divisioni all'interno del Comitato, ma per il momento sembra essersi affermata una linea attendista. Con un'inflazione destinata probabilmente a restare al di sopra del livello target piu' a lungo, la banca centrale ha comprensibilmente optato per un approccio cauto, dando priorita' alla stabilita' in un contesto di elevata incertezza. In prospettiva, il percorso dei tassi di interesse dipendera' in larga misura dall'evoluzione del conflitto in Medio Oriente e da quanto l'aumento dei prezzi dell'energia si trasmettera' all'inflazione. Se le pressioni attuali dovessero persistere, le aspettative di un taglio dei tassi continueranno a essere rinviate e il quadro per famiglie e imprese restera' complesso.

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(RADIOCOR) 19-03-26 15:14:15 (0541) 5 NNNN