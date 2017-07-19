Molise: Regione laboratorio nazionale dei dati agricoli ambientali e forestali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 feb - La collaborazione tra Agea e Regione Molise e' pensata come un'esperienza pilota, pienamente conforme alla normativa sulla cooperazione tra pubbliche amministrazioni, e potenzialmente replicabile in altre Regioni, che potranno adottare lo stesso approccio per rafforzare le proprie competenze tecniche e operative, migliorare la governance del territorio e ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche. 'La nostra regione - ha detto l'assessore alle Politiche Agricole e Agroalimentari, Programmazione Forestale e Sviluppo Rurale e Pesca Produttiva Salvatore Micone - contiene, nel piccolo, tutte le espressioni del nostro Paese Italia. Per questo e' un ambiente ideale per azioni ed evoluzioni innovative di portata ampia come il progetto della Carta Nazionale dell'uso del Suolo, che oltre a rappresentare una importante espressione di cooperazione istituzionale, pone le basi per un vero cambiamento nella gestione e controllo delle risorse pubbliche legate alla Politica Agricola Comune, un cambiamento che e' mirato a ridurre i tempi di erogazione dei finanziamenti agli agricoltori e a facilitare l'accesso ad essi, a limitare i fenomeni speculativi e fraudolenti e, infine, a dotare l'amministrazione regionale di importanti strumenti per la pianificazione e programmazione territoriale, strumenti che consentiranno di costruire una nuova capacita' amministrativa e gestionale a vantaggio dei cittadini e degli operatori economici regionali'.

