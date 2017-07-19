Moda: protocollo tra Mim e Confindustria per 'valorizzare talento giovani' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 feb - Per la prima volta, si legge ancora, il protocollo assume 'una dimensione internazionale con azioni volte a favorire la formazione in loco di giovani provenienti da Paesi extra-Ue, con possibilita' di successivo inserimento nel mercato del lavoro italiano'. Quanto al ruolo evolutivo delle imprese, 'se nel 2021 il ruolo delle imprese era principalmente di supporto formativo e di partecipazione agli stage, nel 2026 esse diventano partner strutturali e co-protagonisti del sistema educativo'. Le aziende saranno infatti coinvolte - attraverso le associazioni di categoria - nella co-progettazione dei curricula, nella definizione delle competenze professionali e dei nuovi standard tecnologici, nella formazione e aggiornamento dei docenti e nella certificazione delle competenze. 'Si tratta quindi di un passo decisivo verso una istituzionalizzazione del partenariato scuola-impresa, orientato a potenziare innovazione, competenze trasversali e occupabilita''.

La firma del protocollo, spiega Luca Sburlati, presidente di Confindustria Moda, e' 'un investimento strategico sul futuro dell'industria della moda nel nostro Paese. Rafforzare e mantenere attuale e focalizzato sul futuro il legame tra scuola e impresa significa costruire competenze solide, valorizzare i talenti e garantire alle nostre filiere le professionalita' necessarie per affrontare le sfide della transizione digitale, sostenibile e generazionale. E' un impegno concreto per dare ai giovani opportunita' reali di occupabilita' e per tutelare, innovandolo, il patrimonio manifatturiero che rende il Made in Italy un'eccellenza riconosciuta nel mondo'. Per Giovanna Ceolini, presidente di Confindustria Accessori Moda, 'la moda italiana non e' soltanto creativita' o espressione estetica. E' soprattutto manifattura, competenze, occupazione. E' una filiera che produce valore industriale e culturale, che genera identita' e sostiene l'economia dei territori. Tuttavia, senza nuove competenze e senza un adeguato ricambio generazionale, tutto questo rischia di disperdersi. Il presente e il futuro della moda dipendono dalla capacita' di formare e accompagnare i giovani verso professioni che richiedono conoscenze tecniche, digitali e artigianali sempre piu' integrate. Oggi, con la firma di questo Protocollo, non celebriamo soltanto un accordo, ma riaffermiamo l'impegno del nostro settore verso la crescita del Paese, la valorizzazione del capitale umano e la costruzione di un futuro solido e sostenibile per le nuove generazioni'.

Infine per Barbara Cimmino, vicepresidente per l'Export e l'Attrazione degli investimenti di Confindustria, investire sui giovani 'significa investire sul futuro del Paese e delle nostre imprese. La firma di questo Protocollo rafforza il legame tra scuola e industria, offrendo ai ragazzi competenze concrete in una fase segnata da ricambio generazionale e da profonde trasformazioni delle filiere'.

Questo perche' un 'investimento serio nelle competenze possa generare valore per tutto il sistema produttivo. Vogliamo trasferire alle nuove generazioni non solo il 'bello e ben fatto', ma anche il 'bello e ben formato', perche' il Made in Italy continui a essere un modello riconosciuto e ammirato nel mondo'.

