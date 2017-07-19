Dati
            Notizie Radiocor

            Moda: Bottoli (Confidustria Veneto), difesa volumi produttivi Ue priorita'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 23 ott - "Il nostro e' un settore strategico per la manifattura italiana ed europea e il nostro obiettivo e' quello della difesa dei volumi produttivi".

            Cosi' il coordinatore del Sistema Moda di Confindustria Veneto, Roberto Bottoli, a margine del Venice Sustainable Fashion Forum in corso tra oggi e domani alla Fondazione Cini di Venezia.

            "Io penso solo all'industria bottoniera europea - aggiunge Bottoli. - Un sistema che era il piu' forte del mondo. ora e' completamente sparita a beneficio della Cina e della Turchia.

            I problemi sono molti ma non ci possiamo permettere di fare la fine dell'automotive".

            Col-ric

            (RADIOCOR) 23-10-25 13:25:16 (0411) 5 NNNN

              


