Mimit: Hydro acceleri su ricerca soggetto per reindustrializzazione sito Feltre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 feb - Nuovo incontro al Mimit sul futuro dello stabilimento bellunese di Hydro Extrusion Italy, societa' norvegese attiva nella produzione di alluminio a basse emissioni di carbonio e nelle energie rinnovabili, che ha annunciato la possibile chiusura, entro il 2026, dello stabilimento di Feltre (BL), dove lavorano circa 106 dipendenti. Come specificato in una nota del ministero, durante l'incontro e' stato presentato l'advisor incaricato dall'azienda con il compito di favorire il processo di reindustrializzazione, attraverso l'individuazione di soggetti industriali solidi e affidabili, interessati a gestire questa fase di transizione e a rilanciare il sito. L'azienda ha precisato che il trasferimento delle matrici produttive allo stabilimento di Ornago (MB) si e' reso necessario a seguito dei recenti incendi nello stabilimento di Feltre e che tali competenze rientreranno nel sito bellunese una volta riavviata l'attivita' produttiva. Il Mimit ha quindi chiesto alla proprieta' di procedere rapidamente all'individuazione di un soggetto in grado di preservare la produzione e la lavorazione dell'alluminio, nonche' di garantire la tutela dei livelli occupazionali del sito di Feltre. Un nuovo incontro sulla vertenza e' stato fissato per il 31 marzo.

