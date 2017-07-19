Mimit: Federbeton, attivare opt-in per Ets e Temporary Decarbonisation Fund

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 feb - Federbeton, la Federazione di Confindustria che rappresenta la filiera del cemento e del calcestruzzo, accoglie con favore il confronto avviato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con le industrie energivore, che rappresenta un passaggio fondamentale per affrontare in modo strutturato le criticita' che sta vivendo la base industriale del Paese. Lo sottolinea l'Associazione in una nota. "Durante questo importante confronto con il Ministro Adolfo Urso, abbiamo voluto porre l'accento sulle necessita' piu' impellenti della filiera del cemento e del calcestruzzo" ha dichiarato Nicola Zampella, direttore generale di Federbeton, a valle dell'incontro, aggiungendo che "il Cbam rappresenta uno strumento imprescindibile per garantire condizioni di concorrenza eque tra produzione europea e importazioni extra-Ue. La sua efficacia, tuttavia, dipende da un'attuazione rigorosa, basata su controlli doganali efficaci, verifiche puntuali delle dichiarazioni e un presidio adeguato contro pratiche elusive, anche al fine di riequilibrare il meccanismo Ets per le imprese europee. Accanto a cio', abbiamo sottolineato con forza l'esigenza di attivare tutti i meccanismi di opt-in disponibili per l'industria del cemento italiana in Europa.

In particolare, appare prioritario intervenire sia sul fronte delle compensazioni Ets dei costi indiretti, sia in relazione alla proposta di Temporary Decarbonisation Fund. L'esclusione della nostra filiera da tali strumenti non riflette le specificita' del contesto italiano e determina un'evidente asimmetria competitiva con altri settori".

