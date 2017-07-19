Milano-Cortina: Mit, avanti per migliorare viabilita' a Bormio

Ministero: 'Interventi attesi da anni' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - A Bormio, cuore della Valtellina e teatro della leggendaria Pista Stelvio, "si lavora per migliorare la viabilita' in vista dei Giochi Milano Cortina 2026", che si apriranno il 6 febbraio. "In particolare, la vecchia intersezione a T tra via Peccedi e la SS38, da sempre un nodo critico in caso di grandi afflussi, sta lasciando il posto a una nuova rotatoria pensata per garantire sicurezza e scorrevolezza". Lo comunica il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a 159 giorni dall'avvio dei Giochi Olimpici invernali (il 6 febbraio 2026 "Gia' nelle prossime settimane, con l'avvio dell'anno scolastico, sara' attivata la corona giratoria, liberando l'area di cantiere e offrendo subito una maggiore fluidita' al traffico. Poi, tra settembre e ottobre, si passera' alla fase due: la realizzazione delle isole spartitraffico lungo via Milano e la costruzione della corsia preferenziale per gli autobus dell'autolinea Perego, in corrispondenza dell'incrocio, a beneficio del trasporto pubblico locale", aggiunge il dicastero, sottolineando che si tratta di "interventi concreti, finanziati e sbloccati grazie ai Giochi, che i territori attendevano da anni e su cui il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha sempre tenuto alta l'attenzione". L'intervento "sara' infatti decisivo per l'accesso rapido e sicuro alla venue olimpica, ma soprattutto restera' come una legacy duratura: un'infrastruttura moderna ed efficiente che alleggerira' la pressione sulle strade nei periodi di picco turistico e rendera' piu' vivibile e accessibile l'intera valle".

