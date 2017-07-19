Milano-Cortina: Fontana (R.Lombardia), nell'immediato oltre 50% presenze

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 gen - 'Ci sono delle previsioni secondo le quali' le Olimpiadi Milano-Cortina 'produrranno gia' nell'immediato piu' del 50% delle presenze'. Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della prima giornata del Forum Internazionale del Turismo. Per quanto riguarda i lavori, il governatore ha detto 'siamo a posto, 'sem denter' ormai, siamo oltre il 'ghe sem'. E' tutto prontissimo anche in Valtellina, soprattutto a Livigno hanno fatto dei lavori meravigliosi', ha aggiunto sottolineando che le 'Olimpiadi sono anche turismo. Una parte importante del significato delle Olimpiadi e' una migliore attrattivita' del territorio'.

