Milano: Comune cerca sponsor tecnici per restauro 16 monumenti e beni storici

Valore minimo di ritorno d'immagine a circa 550mila euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - La Giunta comunale di Milano ha approvato gli indirizzi per individuare sponsor tecnici interessati a sostenere il restauro e la riqualificazione di monumenti, fontane ed elementi architettonici presenti in diversi quartieri. L'avviso pubblico, aperto fino alla conclusione dell'attuale mandato amministrativo, e' rivolto a operatori economici pubblici o privati. In questa prima fase sono 16 i manufatti selezionati, suddivisi in 5 schede (A, B, C, D ed E). La scheda A, dedicata ai monumenti e alle fontane, prevede un valore minimo di ritorno di immagine di 97.328 euro. La scheda B, rivolta ai monumenti storico-artistici, ha un valore minimo di 96.306. La scheda C, che unisce monumenti e interventi sul verde, prevede un valore minimo di 69.188 euro. La scheda D, dedicata ai Giardini Indro Montanelli e a piazza Buonarroti, ha un valore minimo di 94.276 euro. Infine la scheda E, dedicata ai monumenti simbolo della citta', presenta un valore minimo di 192.360 euro.

