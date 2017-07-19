Dati
            Notizie Radiocor

            Mezzogiorno: Orsini, fondamentale che funzioni per far crescere l'Italia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - 'E' fondamentale che il Mezzogiorno funzioni per far partire l'Italia e farla crescere'. Cosi' il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha detto a margine dell'inaugurazione del Mido, ricordando le recenti catastrofi provocate dal maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria, regioni con le quali Confindustria mantiene i contatti sentendo i presidenti locali dell'associazione. 'Dobbiamo essere veloci e dare una risposta. La protezione civile e' stata immediata, ma dobbiamo lavorare insieme'. ha concluso.

