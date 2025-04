Metlen: punta su rinnovabili in Italia con 2 impianti fotovoltaici nel Lazio

Capacita' complessiva di 51 MWp (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 apr - Metlen amplia ulteriormente la sua impronta nelle energie rinnovabili in Italia con due nuovi impianti fotovoltaici connessi alla rete ad alta tensione e ora operativi. I parchi solari di Carcarello e Tarquinia, situati nel Lazio, spiega una nota, rappresentano una tappa fondamentale per la societa' greca , rafforzando l'impegno nello sviluppo di infrastrutture per l'energia pulita. Con una capacita' complessiva di 51 MWp, i due impianti generernno ogni anno 89 GWh di energia rinnovabile, sufficienti a soddisfare il fabbisogno energetico di 24.700 famiglie. L'Italia ricopre un ruolo chiave nella strategia europea di Metlen grazie all'elevato potenziale nelle rinnovabili, a un quadro normativo favorevole e a un'infrastruttura energetica ben sviluppata.

Con un ampio portafoglio di oltre 180 progetti di energia rinnovabile per un totale di 3,7 GW distribuiti in 15 regioni, Metlen continua a investire in soluzioni innovative per accelerare la transizione verso un futuro piu' sostenibile. L'azienda resta impegnata a supportare i propri partner nella realizzazione di progetti ad alto impatto in tutta Italia, con una pipeline attiva di 3,59 GW prevista per i prossimi quattro anni.

