Mercosur: Tajani, favorevoli ad accordo, servono alcune correzioni poi firmeremo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rho, 17 dic, 17 dic - "Noi siamo favorevoli a firmare l'accordo" sul Mercosur, ma "c'e' da vedere cosa si puo' e si deve correggere per le clausole di salvaguardia per alcuni settori del mondo agricolo. Risolto questo, noi firmeremo, sara' adesso o sara' gennaio, poco cambia". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, a margine della Conferenza nazionale dell'Export e dell'internazionalizzazione delle imprese, in corso a Fiera Milano a Rho nell'ambito della Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori.

Ars

(RADIOCOR) 17-12-25 11:27:13 (0281) 5 NNNN