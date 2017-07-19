Dati
            Notizie Radiocor

            Mercosur: Lula, oggi giorno storico per multilateralismo e cooperazione

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 gen - Questa e' "una giornata storica per il multilateralismo. Dopo 25 anni di negoziati, e' stato approvato l'accordo Mercosur-Unione Europea, uno dei piu' grandi accordi di libero scambio al mondo. La decisione, approvata dalla parte europea, unisce due blocchi che insieme comprendono 718 milioni di persone e un Pil di 22,4 trilioni di dollari". Lo ha scritto in un post su X il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva.

            "In un contesto internazionale di crescente protezionismo e unilateralismo, l'accordo segnala il sostegno al commercio internazionale come motore di crescita economica, a vantaggio di entrambi i blocchi - ha proseguito - Il testo amplia le alternative per le esportazioni brasiliane e gli investimenti produttivi europei e semplifica le regole commerciali per entrambe le parti. Una vittoria per il dialogo, la negoziazione e l'impegno per la cooperazione e l'integrazione tra paesi e blocchi".

            (RADIOCOR) 09-01-26 18:18:41

              


