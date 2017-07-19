Mercosur: Confitarma accoglie con favore l'ok all'accordo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 gen - 'In linea con con la posizione espressa dall'Ecsa ('European community Shipowners' Associations'), la Confederazione degli armatori Confitarma accoglie con favore l'approvazione dell'Accordo di libero scambio tra Ue e Mercosur, 'che rappresenta un segnale concreto a sostegno di un commercio aperto, regolato e basato su regole condivise, in una fase di forte incertezza geopolitica e crescente frammentazione degli scambi internazionali'.

Il trasporto marittimo, sottolineano gli armatori, e' un pilastro essenziale per la sicurezza energetica, alimentare e delle catene di approvvigionamento europee, assicurando circa il 76% del commercio estero dell'Unione. In questo contesto, il libero scambio e l'accesso ai mercati globali restano elementi chiave per rafforzare la competitivita' del sistema produttivo e la sicurezza economica dell'Europa.

Confitarma e Ecsa sottolineano l'importanza di garantire una rapida conclusione dell'iter di approvazione da parte del Parlamento europeo, cosi' da assicurare una tempestiva attuazione dell'accordo e fornire certezza giuridica alle imprese e agli operatori economici, a beneficio dell'export, dell'import e della competitivita' del sistema marittimo-logistico europeo.

