Mercosur: Cimmino, molto importante che vada in vigore in regime provvisorio

E' necessario che Paese e Europa si aprano a nuove aree (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - "E' necessario per il nostro Paese, ma per l'Europa piu' in generale, aprirsi a nuove aree di libero scambio e quindi ancora una volta, come Confindustria, siamo stati grandissimi sostenitori e promotori di questi accordi di libero scambio primi tra tutti il Mercosur, quindi questa e' anche l'occasione della presenza del ministro Urso e dell'intervento di Tajani, per ricordare che e' molto importante che anche questo accordo del Mercosur vada in vigore in regime provvisorio". Cosi' Barbara Cimmino, vice presidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli investimenti intervenendo a Cortina all'Italian Sport Industry & Business Connections' organizzato da ITAtradeagency in collaborazione con #Assosport. All'evento, tra gli altri sono intervenuti anche i ministri delle Imprese e del Made in Italy, e degli Esteri e Commercio internazionale.

Cimmino ha indicato, in particolare, il comparto del tessile-abbigliamento "che oggi ha dazi del 35% verso quell'area ed e' la grande possibilita' di continuare ad esportare". Si tratta, ha concluso, "di fattori importanti che ci riguardano, nelle prossime settimane, e parliamo di 14 miliardi di export, una volta finita la fase di staging dei dazi per l'Italia, e 50 in piu' per l'Europa".

Bof

