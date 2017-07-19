Mercosur: Cimmino, accordo essenziale per export, Italia e' ago della bilancia

'E' progetto di crescita e competitivita', non deve fallire' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 dic - 'Se dovesse saltare l'accordo Ue-Mercosur l'Italia si assumerebbe la responsabilita' grave di aver fatto fallire un progetto di crescita e competitivita' del continente europeo. Dopo la dichiarazione di astensione del Belgio per fare approvare l'accordo Mercosur, il voto dell'Italia e' l'ago della bilancia'. Cosi' Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli investimenti, intervistata dal Sole 24 Ore. 'Non possiamo perdere - avverte - ne' in responsabilita' ne' in reputazione se vogliamo far si' che l'Europa cambi'. Secondo Cimmino, infatti, 'se non si firma ora, entro il 20 dicembre, i nostri amici del Mercosur che hanno gia' organizzato la cerimonia per la firma, probabilmente si ritireranno. In soldoni l'Italia rischia di far saltare 25 anni di negoziato e un'opportunita' essenziale per l'export del sistema Italia'.

