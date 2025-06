Mercati: in vista una settimana nel segno delle banche centrali

A Piazza Affari occhi puntati sull'assemblea di Mediobanca (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - Per i mercati azionari si profila una settimana nel segno delle riunioni delle banche centrali che, con la rilevante eccezione della Bce (in calendario il 26 giugno), annunceranno le proprie decisioni di politica monetaria e le indicazioni per i prossimi mesi. A rompere il ghiaccio sara' la Bank of Japan (martedi') che, come rileva lo strategy team di Mps, 'si prevede lascera' i tassi fermi, anche se potrebbe fornire indicazioni sulle mosse future': al momento il mercato si aspetta rialzi da 15 punti base entro fine anno. Mercoledi' sara' quindi la volta della Federal Reserve, che dovrebbe 'anch'essa lasciare i tassi fermi e confermare la retorica sulla necessita' di avere maggiori dettagli sul fronte dei negoziati sui dazi e sul loro impatto sull'economia'. 'Al momento - notano gli analisti - i dati macro consuntivi sono ancora positivi sebbene inizino ad emergere segnali di debolezza dai consumi e dal mercato del lavoro'. Sara' quindi 'importante capire quanto peso verra' dato a questi segnali e se i banchieri Fed, attraverso la nuvola dei "dots", si allineeranno al mercato', che stima due tagli da 25 punti base entro fine anno, di cui il primo a settembre. Lo stesso giorno sono anche in programma le riunioni delle banche centrali svedese e brasiliana (attesi rispettivamente un taglio di 25 punti e la conferma dei livelli attuali).

Giovedi' tocchera' infine alla Banca centrale svizzera e alla Bank of England: 'l'istituto svizzero e' atteso portare i tassi allo 0% dallo 0,25%, mentre la BoE dovrebbe lasciare i tassi invariati'. Per quanto riguarda i dati macroeconomici, Mps nota che 'negli Usa il dato piu' atteso e' quello sulle vendite al dettaglio (martedi'), che dovrebbero registrare un calo mensile riflettendo l'impatto dei dazi'. In calendario anche l'inflazione del Regno Unito (mercoledi') e del Giappone (venerdi'). Giovedi' il mercato Usa restera' chiuso per la festivita' del Juneteenth national independence day, mentre venerdi' 'sara' una giornata caratterizzata probabilmente da scambi intensi sui mercati alla luce delle scadenze tecniche di opzioni e future sui principali mercati' (sara' il cosiddetto "giorno delle quattro streghe"). A Piazza Affari, infine, in ambito societario l'appuntamento clou arrivera' gia' lunedi' con l'assemblea degli azionisti di Mediobanca chiamata a esprimersi sull'offerta pubblica di scambio su Banca Generali. Occhi puntati inoltre su ogni altro possibile sviluppo del risiko bancario, compresi i risvolti giudiziari anche alla luce della recente indagine sul collocamento del 15% del capitale di Mps avvenuto lo scorso novembre.

