Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Meloni: Mediterraneo tornato protagonista, Italia ponte tra Ue, Africa e Mo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - "Il Mediterraneo e' tornato protagonista delle interconnessioni globali, come cerniera di comunicazione tra i due grandi spazi marittimi del pianeta, ovvero l'Atlantico da un lato e l'Indopacifico dall'altro". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Coast Guard Global Summit 2025, al centro congressi La Nuvola, in occasione del 160esimo anniversario dalla Fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. "Se e' vero che il Mediterraneo e' tornato al centro del mondo - ha aggiunto Meloni - e se e' vero che la missione dell'Italia e' quella di essere il ponte naturale tra Europa, Africa e Medio Oriente, allora le sfide che noi abbiamo di fronte, particolarmente in un tempo complesso come questo, sono molteplici".

            vmg

            (RADIOCOR) 11-09-25 11:47:23 (0249)GOV 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.