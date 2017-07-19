Meloni: Mediterraneo tornato protagonista, Italia ponte tra Ue, Africa e Mo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - "Il Mediterraneo e' tornato protagonista delle interconnessioni globali, come cerniera di comunicazione tra i due grandi spazi marittimi del pianeta, ovvero l'Atlantico da un lato e l'Indopacifico dall'altro". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Coast Guard Global Summit 2025, al centro congressi La Nuvola, in occasione del 160esimo anniversario dalla Fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. "Se e' vero che il Mediterraneo e' tornato al centro del mondo - ha aggiunto Meloni - e se e' vero che la missione dell'Italia e' quella di essere il ponte naturale tra Europa, Africa e Medio Oriente, allora le sfide che noi abbiamo di fronte, particolarmente in un tempo complesso come questo, sono molteplici".

vmg

(RADIOCOR) 11-09-25 11:47:23 (0249)GOV 5 NNNN