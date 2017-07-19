Meloni: Confimi incarna binomio vincente di fare impresa, famiglia e fabbrica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 dic - "Caro Presidente Agnelli, cari amici di Confimi Industria, sono molto contenta di inviare il mio saluto e il mio contributo ai lavori della vostra Assemblea nazionale. Voi incarnate un modo del tutto particolare di fare impresa, la sintesi di un binomio vincente - famiglia e fabbrica - che genera valore per il territorio nel quale opera e consente al nostro tessuto produttivo di essere al passo coi tempi, senza mai perdere la propria identita' e l'ancoraggio alla propria storia". Lo sottolinea nell'apertura del messaggio inviato a Confimi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

vmg

(RADIOCOR) 03-12-25 11:13:19 (0287)GOV 5 NNNN