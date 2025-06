Mattarella: Marina Militare con Paesi alleati opera a tutela liberta' navigazione

Minacce in Mediterraneo allargato e infrastrutture critiche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 giu - "Le donne e gli uomini della Marina Militare rappresentano un'eccellenza, il volto di un'Italia che si fa carico, con alto senso di responsabilita', della missione di contribuire a salvaguardare la pace e la sicurezza, in aderenza ai valori costituzionali". Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione della festa al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino. "Le guerre e le forti tensioni geopolitiche che caratterizzano quest'epoca - afferma Mattarella - hanno visto la Marina Militare confermare la propria capacita' di operare con efficacia in contesti complessi, con sfide ad alta intensita', in sinergia con i Paesi alleati, per la tutela della liberta' di navigazione. Il valore strategico della dimensione marittima si e' ulteriormente accentuato con le minacce che si sono manifestate nell'area del Mediterraneo allargato e con quelle dirette contro le infrastrutture critiche subacquee. Le nostre unita' navali, i sottomarini, gli aerei, la brigata marina San Marco, i reparti speciali e le Capitanerie di porto, guidano e partecipano a numerose impegnative operazioni, nazionali e internazionali, spaziando in tutti i quadranti del globo, dall'Indo-Pacifico al Mar Rosso, dal Circolo Polare Artico all'Oceano Atlantico e Indiano, assicurando con la loro presenza una capacita' di intervento in aree di primario interesse e la salvaguardia della vita umana in mare".

