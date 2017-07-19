Mattarella: i Comuni rafforzano il legame tra Italia e Germania

A Berlino terza edizione del Premio dei Presidenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 nov - 'Sono trascorsi cinque anni dalla prima edizione del Premio dei Presidenti, nato nel contesto dell'emergenza pandemica, dalla volonta' di rendere ancor piu' intenso il rapporto di solidarieta' che ci ha uniti in quelle drammatiche circostanze. Giunti alla terza edizione, possiamo riscontrare che la scelta di valorizzare i Comuni nell'ambito dell'amicizia che unisce i nostri popoli sia stata una decisione lungimirante. Oggi piu' che mai le Municipalita' sono protagoniste di un nuovo capitolo della storia globale'. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna del 'Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania' a Berlino insieme al Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, ricordando 'il ruolo di integrazione crescente tra Italia e Germania che hanno svolto gli emigrati e i loro discendenti'. 'I municipi sono maestri di cittadinanza - ha continuato - ed e' li' che i giovani sperimentano davvero cosa significhi democrazia, partecipazione, vita in comunita'' ma anche 'laboratori di innovazione, a confronto con la sfida ambientale'.

