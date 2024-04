Materie prime: Urso, a breve Dl estrazioni sul modello Basilicata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 13 apr - "Tra pochi giorni diventera' operativo il Regolamento Europeo sulle materie prime critiche. E noi, assieme al ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, abbiamo scelto di mettere il Paese all'avanguardia in questo senso con un disegno legge ad hoc che porra' in sintonia l'Italia con i principali punti del Regolamento: entro il 2030 almeno 10% della produzione deve essere realizzato in Ue, riaprendo le miniere, almeno il 40% della lavorazione dovra' essere sul continente e almeno il 25% delle materie prime dovranno essere recuperate da modelli di economia circolare". Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel suo intervento alla presentazione del piano Transizione 5.0 attualmente in corso al Centro Congressi di Padova. "Sul riciclo siamo forti e sono convinto che l'Italia possa superare la soglia prevista della Ue per il 2030, mentre sull'estrazione dobbiamo partire da zero riaprendo le miniere. Nel Decreto che affronteremo anche problema delle concessioni, perche' ora per estrarre dal sottosuolo si paga una tassa di 16 euro ad ettaro annuo - ha spiegato - E' chiaro che occorre cambiare. Le risorse del nostro sottosuolo sono immense e stiamo sviluppando un sistema royalties sul modello dell'estrazione di petrolio in Basilicata che permetta alle regioni interessate di ottenere fondi per i propri bilanci".

Col-ric

(RADIOCOR) 13-04-24 11:28:29 (0222)ENE 5 NNNN