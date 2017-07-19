Mase: a riunione Tavolo Plastiche punto su iniziative avviate e analisi criticita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 dic - - Si e' svolta oggi la terza riunione del Tavolo Plastiche. Il Mase, informa una nota, ha fatto il punto sulle iniziative avviate, tra cui il rafforzamento dei controlli sui materiali riciclati con l'Agenzia delle Dogane e il monitoraggio del rispetto dei CAM negli appalti pubblici tramite Anac.

Dal lavoro svolto in questi mesi sono emerse criticita' legate al contenuto reale di materiale riciclato e alla qualita' delle plastiche provenienti da Paesi extra Ue. Il confronto, in un clima di ampia collaborazione, ha posto attenzione anche alle difficolta' di Sardegna e Sicilia e alla necessita' di una pianificazione regionale adeguata e di una rete integrata di impianti a supporto delle filiere dell'economia circolare.

E' stato inoltre illustrato il credito d'imposta per i prodotti realizzati con plastica proveniente dalla raccolta differenziata, misura che ha suscitato forte interesse ed e' stata apprezzata dalla Corte dei Conti, che ne auspica la stabilizzazione.

'Desidero ringraziare l'ing. D'Aprile e l'ing. Proietti, insieme alle strutture del Dipartimento DiSS e della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche e tutti coloro che hanno partecipato al tavolo per il lavoro svolto.

Il contributo tecnico e istituzionale di tutti gli attori e' fondamentale per rafforzare la trasparenza, l'efficacia e la sostenibilita' del sistema di gestione delle plastiche nel nostro Paese' dichiara il viceministro Vannia Gava.

