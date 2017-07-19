Maschio Gaspardo: ricavi vendite 2025 a 390 mln (+12%), utile a 11,2 mln

Investiti oltre 12 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 8 apr - - Il Gruppo Maschio Gaspardo, attivo nel settore della produzione di attrezzature per la lavorazione del terreno, chiude il suo 2025 con ricavi delle vendite pari a 390 milioni di euro, in crescita di circa il 12% rispetto all'anno precedente.

L'ebitda si attesta all'11,5% dei ricavi, in linea con l'esercizio precedente, mentre l'utile netto di Gruppo e' pari a 11,2 milioni di euro. La posizione finanziaria netta migliora di circa 18 milioni di euro, attestandosi a 69 milioni di euro, grazie alla riduzione dell'esposizione bancaria e all'incremento delle disponibilita' liquide. Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2025 ammonta a 141 milioni di euro. Nel corso del 2025, il Gruppo ha investito oltre 12 milioni di euro in impianti, macchinari, attrezzature e software su scala globale, proseguendo il percorso di ammodernamento e digitalizzazione della propria base produttiva.

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(RADIOCOR) 08-04-26 16:51:05 (0517) 5 NNNN