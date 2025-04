Marocco: Ciriani vede ambasciatore, focus su rapporti Parlamenti e piano Mattei

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 apr - "Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha ricevuto oggi a Roma l'ambasciatore di sua Maesta' del Marocco in Italia, Youssef Balla". Ne da' notiziaun comunicato. "Esistendo delle iniziative di cooperazione tra il Parlamento italiano e il Parlamento del Regno del Marocco, il ministro Ciriani e l'ambasciatore Balla hanno esplorato la possibilita' di proporre un confronto e un dialogo tra il ministro italiano per i Rapporti con il Parlamento ed il suo omologo marocchino, cosi' da ampliare le conoscenze e scambiare informazioni sulle best practice reciproche. Argomento affrontato ampiamente e' stato il Piano Mattei, che l'Italia ha promosso e sta portando avanti come volano di crescita del continente africano. Nel corso dell'incontro, vista l'origine friulana del Ministro Ciriani, si e' anche parlato della possibilita' di sviluppare un progetto di connessione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Marocco per favorire opportunita' per lo sviluppo commerciale e logistico, con un'attenzione particolare al sistema portuale".

